Шойгу заявил о наращивании сил НАТО у границ союзного государства

https://static.news.ru/photo/b558e5f8-1859-11eb-9968-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

НАТО увеличивает у границ Союзного государства России и Белоруссии концентрацию военной техники, вооружения и материально-технических средств, что создаёт «неспокойную обстановку в этом районе». Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания совместной Коллегии министерств обороны России и Белоруссии, проходившего в режиме видеоконференции.

В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего, со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач, — приводит Газета.Ru слова министра обороны.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, не снижает интенсивность военных учений.

Как писал NEWS.ru, Сергей Шойгу в ходе заседания также заявил о том, что протестные акции в Белоруссии являются попыткой Запада насильственно изменить власть в стране. По его мнению, те, кто предпринял эту попытку, среди прочего преследовали цель сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства. Шойгу подчеркнул, что Белоруссия является «ближайшим соседом, надёжным союзником и стратегическим партнёром» для России.