Шойгу назвал события в Белоруссии попыткой Запада сменить власть в стране

https://static.news.ru/photo/1f924548-1848-11eb-a251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что последние события в Белоруссии являются попыткой смены власти и внесения раскола в российско-белорусские отношения.

Об этом он сказал в ходе заседания совместной Коллегии министерств обороны России и Белоруссии, проходившего в режиме видеоконференции.

Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь, — заявил глава Минобороны РФ.

По его мнению, те, кто предпринял эту попытку, среди прочего преследовали цель сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства. Шойгу подчеркнул, что Белоруссия является «ближайшим соседом, надёжным союзником и стратегическим партнёром» для России. Он также отметил, что обстановка на западных рубежах Союзного государства «неспокойная», так как НАТО продолжает наращивать своё присутствие, передаёт «МК».

Ранее NEWS.ru писал о том, что звонок госсекретаря США Майка Помпео главе Белоруссии Александру Лукашенко не был направлен на его легитимизацию в качестве главы республики. В глазах Вашингтона он является лишь «временным президентом», считает сенатор Алексей Пушков.