Пушков рассказал об истинном отношении США к Лукашенко

https://static.news.ru/photo/5afc18cc-1846-11eb-9805-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звонок госсекретаря США Майка Помпео главе Белоруссии Александру Лукашенко не был направлен на его легитимизацию в качестве главы республики. В глазах Вашингтона он является лишь «временным президентом», считает сенатор Алексей Пушков.

Скорее, в глазах США Лукашенко — это врио президента республики, а звонок Помпео отразил реальное положение дел: оппозиция своего не добилась, Лукашенко по-прежнему в своём кресле, ультиматум Тихановской, как и следовало ожидать, провалился, — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор считает, что истинным смыслом звонка госсекретаря США было прощупывание Лукашенко по вопросу «многовекторности». Пушков подчеркнул, что реалии мировой политики не укладываются в схему «легитимен-нелегитимен».

Телефонный разговор между Помпео и Лукашенко состоялся 24 октября. В нём глава Белоруссии назвал Россию своим главным союзником и подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела страны. Представитель США отметил, что остаётся приверженцем независимости и суверенитета страны, а также выступает за сотрудничество между Вашингтоном и Минском.

Как писал NEWS.ru, Помпео призвал Лукашенко освободить политтехнолога Виталия Шклярова, который имеет белорусское и американское гражданство, а также женат на гражданке США.