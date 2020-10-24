Госсекретарь США Помпео поговорил по телефону с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/f74cbf5c-1610-11eb-a216-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: U.S. Department of State/flickr.om

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с главой Госдепартамента США Майком Помпео.

О беседе политиков, состоявшейся по инициативе Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Её содержание пока не раскрывается.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство США в Минске опубликовало для соотечественников рекомендации в преддверии «народного ультиматума», который был выдвинут властям Белоруссии экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Находящимся в республике американцам посоветовали изучить возможности покинуть страну самолётом или наземным транспортом, избегать мест проведения протестов, следить за новостями, а также запастить продуктами, водой и лекарствами на три дня.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Лукашенко. Люди требуют отставки президента, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.