Лукашенко назвал Помпео главного союзника Белоруссии

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Президент Белоруссии поговорил по телефону о внешнеполитической повестке с государственным секретарём Соединённых Штатов Майком Помпео.

Он отметил поддержку России в настоящий момент, но отметил, что Москва не вмешивается во внутренние дела страны.

Касаясь внешнеполитической повестки, Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем былоотмечено, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси, при этом страны готовысовместно реагировать на возникающие внешние угрозы, — говорится в сюжете государственного телеканала ОНТ.

При этом американский представитель отметил, что Вашингтон остаётся приверженцем независимости и суверенитета Белоруссии, а также сторонником развития сотрудничества между странами.

По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы, — добавили на телеканале.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство США в Минске опубликовало для соотечественников рекомендации в преддверии «народного ультиматума», который был выдвинут властям Белоруссии экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Находящимся в республике американцам посоветовали изучить возможности покинуть страну самолётом или наземным транспортом, избегать мест проведения протестов, следить за новостями, а также запастить продуктами, водой и лекарствами на три дня.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Лукашенко. Люди требуют отставки президента, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.