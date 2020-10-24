Помпео призвал Лукашенко освободить политтехнолога

https://static.news.ru/photo/cb89e804-1656-11eb-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Звонок потребовался дипломату, чтобы призвать белорусского лидера к отмене меры пресечения для политтехнолога Виталия Шклярова, который женат на гражданке США, имеет американское и белорусское гражданство.

Помпео настаивал на том, чтобы политтехнологу разрешили немедленно покинуть территорию Белоруссии, сообщает ТАСС.

Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Белоруссии неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова, — цитирует агентство источник в Госдепартаменте.

В ведомстве добавили, что Помпео в разговоре с Лукашенко подтвердил поддержку США «демократических устремлений народа Белоруссии».

Шкляров, который почти больше двух месяцев провёл в СИЗО, после «встречи под камеру» с Лукашенко был переведён из изолятора под домашний арест. Затем ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Он был задержан 29 июля. Шкляров проходит подозреваемым по делу блогера Сергея Тихановского и обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам политтехнолог заявлял, что никогда не работал на Тихановского.

Ранее NEWS.ru сообщал, что находящихся в СИЗО членов координационного совета и объединённого штаба белорусской оппозиции свозили в баню после встречи в СИЗО КГБ с Александром Лукашенко. Об этом заявил адвокат Шклярова Антон Гашинский. По его словам, заключённых отвезли в баню без конвоя. Виталий Шкляров не знает, где точно они были, но задержанные смогли спокойно помыться и пообщаться друг с другом.