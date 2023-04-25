В Бразилии предложили добавить имя Пеле в португальский словарь В Бразилии предложили сделать имя Пеле синонимом слова «превосходный»

Фото: IMAGO/Jan Huebner/Global Look Press

В Бразилии начали кампанию по внесению имени покойного футболиста Пеле в португальский словарь, передает агентство EFE. Пеле стал трижды чемпионом мира по футболу. Он скончался 29 декабря 2022 года.

Весь мир знает и чтит величайшего бразильца всех времен. Теперь настал момент отдать дань уважения Пеле, увековечив его имя в словаре, — заявили представители Фонда Пеле, авторы инициативы.

Они предложили сделать имя спортсмена синонимом слов «великолепный», «бесподобный», «выдающийся» и «несравненный». Была организована кампания по увековечиванию бразильского футболиста в словаре. На сайте https://pelenodicionario.com.br/ можно зарегистрироваться и поддержать идею.

Поддержку кампании оказали футбольный клуб «Сантос», где играл Пеле, и медиакомпания Globo.

Во время церемонии прощания гроб с телом трехкратного чемпиона мира по футболу установили на стадионе «Вила Белмиро» в городе Сантос, принадлежащего футбольному клубу «Сантос». Футболиста похоронили 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда. 30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью чемпиона.