В Белоруссии сотрудник сервиса нашёл примотанную к автомобилю гранату

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Гранату под днищем пригнанной на ремонт машины с российскими номерами обнаружили в одном из сервисных центров в Белоруссии.

В ходе осмотра работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 на российских номерах обнаружил примотанную гранату, — цитирует сообщение правоохранительных органов республики РИА Новости.

Отмечается, что на место выехали представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности эвакуирована хозяйка автомобиля, а также около 70 работников и посетителей центра. После чего взрывоопасный предмет был обезврежен. Возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство общеопасным способном.

Как писал NEWS.ru, трёхэтажку в Тутаеве эвакуировали из-за муляжа гранаты. Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел как настоящий боеприпас.