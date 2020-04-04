Мир

В Белоруссии сотрудник сервиса нашёл примотанную к автомобилю гранату

19:47, 04 апреля 2020

Гранату под днищем пригнанной на ремонт машины с российскими номерами обнаружили в одном из сервисных центров в Белоруссии.

В ходе осмотра работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 на российских номерах обнаружил примотанную гранату,цитирует сообщение правоохранительных органов республики РИА Новости.

Отмечается, что на место выехали представители правоохранительных органов и экстренных служб. В целях безопасности эвакуирована хозяйка автомобиля, а также около 70 работников и посетителей центра. После чего взрывоопасный предмет был обезврежен. Возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство общеопасным способном.

Как писал NEWS.ru, трёхэтажку в Тутаеве эвакуировали из-за муляжа гранаты. Житель многоэтажки угрожал соседям предметом, который выглядел как настоящий боеприпас.

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