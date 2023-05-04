В Белом доме ответили, может ли Украина покушаться на жизнь Путина Белый дом — о покушении на Путина: мы не поощряем нападения на отдельных лидеров

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Соединенные Штаты не поощряют нападения на отдельных лидеров стран, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. Так он ответил на вопрос, считает ли Вашингтон законной целью для ВСУ президента России Владимира Путина.

Мы не поощряем атаки на отдельных лидеров, — сказал Кирби.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

В МИД России призвали мировое сообщество осудить попытку Украины атаковать Москву. В ведомстве отметили, что преступные действия Киева подтверждают отсутствие у него стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем.