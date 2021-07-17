В Белом доме допустили, что коронавирус мог «сбежать» из лаборатории

В администрации президента США Джо Байдена допустили, что теория о лабораторном происхождении вируса COVID-19 так же правдоподобна, как версия о его природном происхождении. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Пока нет никаких убедительных доказательств, говорящих в пользу той или иной теории. Даже разведка, которая была усилена по приказу президента США, не смогла найти ничего нового.

При этом сами разведчики больше склонны считать, что коронавирус имеет природное происхождение. Высшие должностные лица в администрации Байдена, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, напротив, считают, что нельзя исключать лабораторное происхождение вируса. К тому же ЦРУ также рассматривает эту версию.

Тем не менее источники утверждают, что, скорее всего, президент США получит отчёт, где будут указаны плюсы и минусы в пользу обеих теорий, однако ничего более конкретного в нём не будет. Предполагается, что документ так и не станет финальной точкой в этом вопросе.

Впрочем, в действиях разведки США часто возникают сомнения. Так, ранее офис директора национальной разведки США (ODNI) уличили в использовании фотошопа на снимках для обложки ежегодного отчёта о разнообразии среди сотрудников.