В Белом доме допустили, что коронавирус мог «сбежать» из лаборатории

В администрации президента США Джо Байдена допустили, что теория о лабораторном происхождении вируса COVID-19 так же правдоподобна, как версия о его природном происхождении. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.
Пока нет никаких убедительных доказательств, говорящих в пользу той или иной теории. Даже разведка, которая была усилена по приказу президента США,
При этом сами разведчики больше склонны считать, что коронавирус имеет природное происхождение. Высшие должностные лица в администрации Байдена, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, напротив, считают, что нельзя исключать лабораторное происхождение вируса. К тому же ЦРУ также рассматривает эту версию.
Тем не менее источники утверждают, что, скорее всего, президент США получит отчёт, где будут указаны плюсы и минусы в пользу обеих теорий, однако ничего более конкретного в нём не будет. Предполагается, что документ так и не станет финальной точкой в этом вопросе.
Впрочем, в действиях разведки США часто возникают сомнения. Так, ранее офис директора национальной разведки США (ODNI) уличили в использовании фотошопа на снимках для обложки ежегодного отчёта о разнообразии среди сотрудников.