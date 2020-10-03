Азербайджан сообщил о тяжёлом ранении лидера Нагорного Карабаха

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение в результате удара азербайджанских вооруженных сил.
В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение, — сказал он.
При этом пресс-секретарь лидера непризнанной республики опроверг РИА Новости заявления о его ранении. Час назад на странице Арутюняна в Facebook появилось его заявление. На видео он
Затяжной конфликт в Нагорном Карабахе разгорается на национальной почве. В XX веке подавляющее население региона было армянским. В советское время территория в качестве автономной области вошла в состав Азербайджана. К концу 80-х азербайджанское население увеличилось с 6% до 23%. Население территории и Ереван просили советские власти включить Нагорный Карабах в состав Армении, но безрезультатно. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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