Азербайджан сообщил о тяжёлом ранении лидера Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/7f2b2fc8-062e-11eb-827b-fa163e074e61_660.jpg Араик Арутюнян Фото: Arayik Harutyunyan/facebook.com

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение в результате удара азербайджанских вооруженных сил.

В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение, — сказал он.

При этом пресс-секретарь лидера непризнанной республики опроверг РИА Новости заявления о его ранении. Час назад на странице Арутюняна в Facebook появилось его заявление. На видео он выглядит здоровым . Арутюнян сообщил, что «приказал на некоторое время прекратить артиллерийский и ракетный удар по городам Азербайджана». Он также заявил, что атака на город Гянджи была совершена армией Карабаха. Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что город подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Армении.

Затяжной конфликт в Нагорном Карабахе разгорается на национальной почве. В XX веке подавляющее население региона было армянским. В советское время территория в качестве автономной области вошла в состав Азербайджана. К концу 80-х азербайджанское население увеличилось с 6% до 23%. Население территории и Ереван просили советские власти включить Нагорный Карабах в состав Армении, но безрезультатно. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.