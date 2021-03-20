В Австралии начнут производить вакцину AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/e1f17bb6-8a41-11eb-ae55-96000091f725_660.jpg Фото: astrazeneca.com

Управление терапевтических товаров Австралии одобрило производство в стране вакцины от коронавируса AstraZeneca. Соответствующее заявление появилось на сайте регулятора.

Данный шаг был предпринят вслед за решением регулятора от 16 февраля 2021 года об одобрении вакцины AstraZeneca, произведённой за рубежом, - уточняется в сообщении.

В управлении заметили, что вакцина уже производится в Мельбурне, однако пока что не доступна для населения. Препарат поступит в оборот в течение нескольких дней после того, как регулятор получит последний пакет акций от AstraZeneca.

В соответствии с решением австралийского правительства 22 февраля в стране началась общенациональная прививочная кампания. Для вакцинации населения одобрены препараты, произведенные AstraZeneca и консорциумом компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее NEWS.ru писал, что шведcкие компании захотелипроизводить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По мнению представителей отрасли, нужно использовать все доcтупные препараты.