В Австралии раскрыли, кто мешает отправлять танки Abrams Украине ABC: США не разрешили Австралии отправить Украине танки Abrams

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Австралия не может отправить обещанные танки M1A1 Abrams Украине, так как не получила соответствующее разрешение от США, сообщает ABC со ссылкой на источники в австралийском Минобороны. По их словам, в этом вопросе Канберра сталкивается с сопротивлением Вашингтона.

Военные чиновники Австралии также опасаются оказаться «в крайне неловком положении», если конфликт будет урегулирован. В Минобороны страны отметили, что сомневаются в желании Украины получить эти танки из-за слабой защиты топливного бака у боевых машин в условиях «войны беспилотников».

Осенью прошлого года Австралия сообщила, что безвозмездно передаст 49 снимаемых с вооружения танков M1A1 Abrams Киеву. Часть боевых машин нуждается в ремонте или может использоваться в качестве доноров для ремонта. Военное ведомство Австралии официально сообщило ABC, что государство придерживается запланированных сроков передачи танков Украине в 2025 году и сотрудничает с Киевом по этому вопросу.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Вооруженные силы Украины отвели от линии фронта почти все переданные им Соединенными Штатами танки Abrams. Все дело в беспилотниках, которые уничтожают больше бронетехники, чем все традиционные виды оружия, вместе взятые, включая танки, артиллерийские орудия и минометы.