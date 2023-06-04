В Аргентине болельщик умер во время футбольного матча Футбольный матч в Аргентине был остановлен из-за смерти болельщика

Фото: Anton Zaitsev/Global Look Press

В Аргентине был остановлен матч чемпионата страны по футболу между командами «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия» из-за того, что один из пришедших на стадион болельщиков упал с самой высокой трибуны. Об этом сообщает телеканал TN.

Инцидент произошел приблизительно на 25-й минут матча. Один из зрителей упал с одной трибуны на другую. Пострадавшему была вызвана скорая помощь. Еще через две минут матч был остановлен.

По информации телеканала, пострадавший скончался.

Причины происшествия устанавливаются. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов.

Ранее главный тренер итальянской футбольной команды «Рома» Жозе Моуринью пообещал подарить куртку болельщику, пережившему остановку сердца во время матча любимой команды. Как признался португальский специалист, он узнал об инциденте в конце встречи.