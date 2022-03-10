В Анталье завершились переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, сообщает Sputnik Армения. Стороны обсудили вопросы делимитации азербайджано-армянской границы, а также договорились о проведении заседания региональной платформы «3+3», включающую в себя Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Россию и Турцию.

Главы МИД отдельно обсудили тему трёхсторонних соглашений, возобновления урегулирования карабахского конфликта под мандатом сопредседательства МГ ОБСЕ и процесса нормализации армяно-турецких отношений, — говорится в сообщении.

21 февраля лидеры России и Армении провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Карабаха. Тогда же президент РФ Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить РФ с официальным визитом с учётом отмечаемого в апреле 30-летия дипломатических отношений между Россией и Арменией. Это приглашение было принято.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.