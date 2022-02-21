Путин пригласил Пашиняна в Россию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с официальным визитом в Россию, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Карабаха. Ранее 21 февраля Кремль сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего визита в Москву обсудит 22 февраля с Путиным реализацию договорённостей по Карабаху и подпишет Декларацию о союзническом взаимодействии стран.

С учётом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между РФ и Арменией Путин пригласил Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято, — говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Карабаха, подчеркнули важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Также президенты обсудили вопросы, связанные с укреплением стабильности и мирного сотрудничества в регионе.

Ранее Кремль сообщил, что Алиев в рамках своего визита в Москву обсудит с Путиным реализацию договорённостей по Карабаху. По итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии стран. Также стороны планируют обсудить комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.