В Анкаре вызвали европейских дипломатов из-за турецкого судна

Попытка военных бундесвера обыскать турецкое грузовое судно Rosaline A в Средиземном море стало причиной дипломатического скандала. Министерство иностранных дел Турции вызвало в понедельник послов ЕС и Италии, а также поверенного в делах Германии.
Наш заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал им ноту протеста в связи с тем, что соответствующие страны в рамках операции «Ирин» попытались досмотреть наш торговый корабль Rosaline A без явного разрешения нашей страны, — цитирует ТАСС источник в дипведомстве Турции.
При этом в Анкаре отметили, что инцидент противоречит нормам международного права. Более того, Турция сохраняет за собой право на компенсацию.
Ранее NEWS.ru писал, что Париж считает возможным введение санкций в отношении Анкары в отдельных отраслях экономики. Французская политическая элита обвиняет турецкие власти в «агрессивном поведении» вокруг Европы, в частности в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и на севере Ирака.