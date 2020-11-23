В Анкаре вызвали европейских дипломатов из-за турецкого судна

https://static.news.ru/photo/b31ac6bc-2db2-11eb-84c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Попытка военных бундесвера обыскать турецкое грузовое судно Rosaline A в Средиземном море стало причиной дипломатического скандала. Министерство иностранных дел Турции вызвало в понедельник послов ЕС и Италии, а также поверенного в делах Германии.

Наш заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал им ноту протеста в связи с тем, что соответствующие страны в рамках операции «Ирин» попытались досмотреть наш торговый корабль Rosaline A без явного разрешения нашей страны, — цитирует ТАСС источник в дипведомстве Турции.

При этом в Анкаре отметили, что инцидент противоречит нормам международного права. Более того, Турция сохраняет за собой право на компенсацию.

Ранее NEWS.ru писал, что Париж считает возможным введение санкций в отношении Анкары в отдельных отраслях экономики. Французская политическая элита обвиняет турецкие власти в «агрессивном поведении» вокруг Европы, в частности в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и на севере Ирака.