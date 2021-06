В Африке нашли алмаз размером с куриное яйцо

Алмаз был найден в шахте Джаваненг, расположенной в 120 километрах от Габороне, столицы Ботсваны. Как отмечается, камень стал самым большим добытым в этой шахте за последние 50 лет и третьим в мире по величине. Его длина составляет 73 мм, ширина — 52 мм, а толщина — 27 мм.

Где и как продадут алмаз, ещё не решено. Известно, что все средства с его продажи пойдут на развитие страны. В настоящее время находку передали президенту республики Мокгвитси Масиси.