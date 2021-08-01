Афины опровергли сообщение об инциденте на греко-турецкой границе

МИД Греции опроверг утверждения Анкары о том, что на греко-турецкой границе якобы был инцидент, в ходе которого из-за выстрелов с греческой стороны погиб турецкий гражданин. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили сегодня турецкие СМИ, на берегу реки Эврос, по руслу которой частично проходит граница между двумя странами, недалеко от города Эдирне, от огня с греческой стороны погиб 43-летний турок. Однако временная поверенная в делах Греции в Анкаре полностью отвергла обвинения Турции относительно якобы имевшего место инцидента.

Она указала турецкой стороне на обязанность последней охранять свои границы и не допускать деятельность торговцев людьми и нелегальную иммиграцию, — говорится в сообщении.

В Греции считают, что в инцидент были вовлечены только граждане Турции. Анкара же хочет использовать его против Афин.

Ранее сообщалось, что турецкий катер произвёл четыре выстрела по судну береговой охраны Кипра. Инцидент произошёл на северо-западе острова.