В абхазских храмах приостановили богослужения из-за статуса АПЦ

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Богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви (АПЦ). Об этом заявил глава АПЦ, иерей Виссарион (Аплиаа).

В Абхазии сложилась странная ситуация. Ранее она находилось под контролем Грузинской православной церкви. Но та его утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Большая часть духовенства бежало в Грузию. Оставшаяся небольшая часть священников составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Также в республике служат россияне с благословения РПЦ. Однако у АПЦ нет канонического статуса. Виссарион решил поставить этот вопрос перед патриархом Кириллом.

Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации — это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах — NEWS.ru), — цитирует иерея РИА Новости.

Он добавил, что храмы останутся открытыми для прихожан. Богослужения не будут прерываться в главном кафедральном соборе в Сухуме, где служит сам иерей.

В 2009 году Виссарион Аплиаа зарегистрировал новую церковную структуру — Абхазскую православную церковь с неурегулированным самопровозглашённым автономным статусом. Но она не признана другими цервями.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что Тбилиси никогда не смирится с нарушением территориальной целостности страны. Она выразила надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство».