UNWTO спрогнозировала сокращение числа международных туристов на 60%

https://static.news.ru/photo/e7f218fc-4382-40b2-9daa-0ceb7966e135_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Число международных туристов в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции может сократиться на 60–80%. Такой прогноз дали эксперты Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

По словам специалистов, вызванный пандемией кризис в туристической сфере — самый серьёзный за всё время исследований ситуации с 1950 года.

#UNWTO latest data on the impact of COVID-19 on tourism shows that up until March:



22% international tourism

67 MN international arrivals

USD 80 BN in exports



How will this situation unfold? Check the full report and find the 3 possible scenarios

https://t.co/y98WWGikwF pic.twitter.com/q6Eovurslr — World Tourism Organization (@UNWTO) May 7, 2020

По данным организации, в первом квартале число путешественников, посещающих другие страны, снизилось на 22%, в марте — на 57%. В результате за первые три месяца 2020 года туристический сектор потерял $80 млрд. Финансовые потери за весь год, согласно прогнозам экспертов, составят от $910 млрд до $1,2 триллиона.

Как ожидают специалисты, первым от потерь сможет оправиться Азиатско-Тихоокеанский регион.

Эксперты компании Tourism Economics, которая специализируется на консалтинге, заявили, что мировой спрос на поездки не возобновится до 2023 года, писал NEWS.ru.