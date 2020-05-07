Мир

UNWTO спрогнозировала сокращение числа международных туристов на 60%

14:37, 07 мая 2020
Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Число международных туристов в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции может сократиться на 60–80%. Такой прогноз дали эксперты Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

По словам специалистов, вызванный пандемией кризис в туристической сфере — самый серьёзный за всё время исследований ситуации с 1950 года.

По данным организации, в первом квартале число путешественников, посещающих другие страны, снизилось на 22%, в марте — на 57%. В результате за первые три месяца 2020 года туристический сектор потерял $80 млрд. Финансовые потери за весь год, согласно прогнозам экспертов, составят от $910 млрд до $1,2 триллиона.

Как ожидают специалисты, первым от потерь сможет оправиться Азиатско-Тихоокеанский регион.

Эксперты компании Tourism Economics, которая специализируется на консалтинге, заявили, что мировой спрос на поездки не возобновится до 2023 года, писал NEWS.ru.

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