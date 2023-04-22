Уничтоженные Россией польские Krab засняли на видео «Военкоры русской весны» показали кадры с уничтоженными польскими Krab в зоне СВО

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

AHS Krab

Россия массово уничтожает в зоне СВО самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши. Кадрами с разбитой военной техникой поделился Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны». По его данным, из 18 поставленных Киеву установок Вооруженные силы РФ уничтожили более половины.

Армия России массово уничтожает польские «Крабы» на фронте. Очередные САУ Krab уничтожены в последнее время. Из 18 официально поставленных САУ более 10 уничтожены с подтверждением видеофиксацией, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с моментом уничтожения польской гаубицы Krab в зоне СВО. На кадрах видно, как российское летательное средство наводит прицел на позиции ВСУ, после чего вспыхивает огонь. В ведомстве уточнили, что польская гаубица была уничтожена с первого выстрела.

До этого начальник пресс-центра группировки войск РФ полковник Сергей Зыбинский сообщил, что гаубица «Мста-С» уничтожила польскую гаубицу Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним выстрелом. Это произошло в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Петропавловка.