Умерших в Турции от коронавируса россиян предложили хоронить за границей

https://static.news.ru/photo/e6f98f9a-db14-11ea-b229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Авиакомпании могут отказать в транспортировке из Турции в Россию тела пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Анкаре относительно действий турецких властей в условиях риска заражения коронавирусной инфекцией.

В случае летального исхода авиаперевозчик вправе отказать в репатриации тела пациента с установленным диагнозом COVID-19 из-за высокого риска инфицирования. В таких случаях родственникам будет предложено захоронение на территории Турции, — указывается в сообщении на сайте дипведомства.

В посольстве также рассказали, что если у постояльца гостиницы обнаружат температуру тела выше 37,8 градуса, то его отправят к отельному врачу, который примет решение о вызове скорой помощи для транспортировки в больницу и проверки на наличие коронавируса. Если у одного из членов семьи выявят коронавирусную инфекцию, сдавать анализы должны будут и остальные родственники, отдыхающих в отеле, на сдачу теста могут направить выборочное число людей, которые контактировали с инфицированным.

В ведомстве подчеркнули, что существуют особые оговорки по лицам, которые остаются в отеле на 14-дневном карантине. В этом случае отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого. Но по итогам карантина, если он превышает количество дней отдыха по оплаченной путевке, перелёт в РФ обязан оплатить туроператор или сам клиент. Уточняется, что страховая компания выполняет обязательства по оплате транспортных расходов по возвращению на родину в случае госпитализации клиента, а не пребывания на карантине.

В посольстве также отметили, что, несмотря на предписания по обязательному ношению защитных масок в закрытых помещениях, режим их использования в отелях не регламентирован и носит рекомендательный характер.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл опрос среди россиян о том, как изменилось их отношение к путешествиям, и выяснил, что почти четверть жителей России не хотят путешествовать из-за пандемии коронавирусной инфекции. Оказалось, что 53,3% россиян планируют отпуск, как и прежде, 22,4% пока не поняли, изменилось ли что-то для них, а 24,3% ответили, что COVID-19 серьёзно повлиял на их желание путешествовать. На вопрос об отношении к путешествиям по России большинство опрошенных (40,2%) отметили, что уже планируют путешествие по России. По этому вопросу не определились 13,5% респондентов, а 30,5% сообщили, что будут ждать открытия границ. Лишь немногие ответили, что не могут позволить себе путешествия (8,7%) и 7,1% россиян сообщили, что у них нет желания путешествовать.

С 27 марта в России из-за пандемии коронавируса было прекращено чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами. С 1 августа россияне могут улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию. При этом на наиболее популярные турецкие курорты можно улететь с 10 августа, писал NEWS.ru.