https://static.news.ru/photo/99df48d8-bb78-11e9-b532-fa163e074e61_660.jpg Рози Руис Фото: Cheater Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская бегунья Рози Руис умерла на 67-м году жизни. Мир запомнит её как самую известную мошенницу в истории спорта.

Грандиозную аферу она провернула на Бостонском марафоне 1980 года. Девушка пробежала его с лучшим результатом в истории, попутно установив несколько рекордов.

"She came out of nowhere" to win the 1980 Boston Marathon. RIP Rosie Ruiz. @OldSchoolBoston pic.twitter.com/4vZcFfuIZw — WGBH Stock Sales (@WGBHStockSales) August 9, 2019

После финиша Руис выглядела сильно уставшей. Однако некоторые зрители указали на то, что бегунья едва вспотела, а другие спортсмены вспомнили, что не видели её на трассе.

Позже выяснилось, что большую часть дистанции Руис проехала на метро. Её результат был аннулирован. После этого случая организаторы марафона сделали обязательным использование электронных чипов для участников.

В 1982 году Руис украла 60 тысяч долларов у нью-йоркской компании по недвижимости, в которой она работала. За это аферистка провела одну неделю в тюрьме и получила условный пятилетний срок. Год спустя она получила ещё три года условно за попытку продать два килограмма кокаина тайному детективу в Майами.

В 2009 году у Руис обнаружили рак. Врачи давали ей не больше года. Однако Руис удалось обмануть смерть, отсрочив её приговор на девять лет.

Ранее News.ru писал, что выдававшая себя за дочь миллионера россиянка Анна Сорокина получила реальный срок. Нью-Йоркский суд назначил ей от четырёх до 12 лет заключения. Первые четыре года девушка проведёт в тюрьме, затем наказание могут изменить на условное.