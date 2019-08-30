Экс-мистер Олимпия, один из близких друзей актёра Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо скончался на 79 году жизни.
О смерти своего близкого человека сам Шварценеггер сообщил в своём Instagram.
Я опустошён сегодня. Но я также очень, очень благодарен за 54 года дружбы и радости, которые мы разделили. Насосы, шахматы, строительные работы, еда, шалости, уроки жизни — всё это мы делали вместе. Мы росли, учились и любили. Благодаря тебе моя жизнь стала веселее, красочнее и полнее, — написал артист.
По данным TMZ, смерть наступила из-за инцидента на море в Сардинии.
Ранее News.ru писал, что основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн скончался в возрасте 96 лет в США. Бернштейн основал в 1978 году три правозащитные группы, которые через 10 лет были объединены в Human Rights Watch.