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Властям Гренландии нужно рассмотреть все положительные моменты, которые они могли бы получить от сотрудничества с США. Об этом заявил депутат местного парламента от партии «Налерак» Пеле Броберг.

Парламентарий отметил, что США готовы ежегодно поддерживать экономику Гренландии на четыре миллиарда датских лир. Сейчас наше население впервые перед выбором. У нас есть реальная альтернатива дотациям из Дании, — цитирует...