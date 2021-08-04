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Умер бывший премьер-министр Украины

08:48, 05 августа 2021
Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
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Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом сообщила его супруга Лариса Ившина в Facebook.

По её словам, у экс-премьера Украины остановилось сердце.

Марчук родился 28 января 1941 года в Кировоградской области. В 1990 году он стал первым замруководителя Комитета государственной безопасности (КГБ) Украинской ССР, а затем возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ). С июня 1995-го по май 1996-го являлся премьер-министром Украины.

В 2018 году экс-президент Украины Пётр Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Он пробыл на этой должности до мая 2019-го.

Ранее сообщалось, что посол Сербии в России и военный журналист Мирослав Лазански скончался в возрасте 70 лет. По сведениям Tanjug, причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. Посол должен был вернуться в Россию 22 августа. Лазански возглавлял диппредставительство Сербии в РФ с 2019 года

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