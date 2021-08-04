Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом сообщила его супруга Лариса Ившина в Facebook.

По её словам, у экс-премьера Украины остановилось сердце.

Марчук родился 28 января 1941 года в Кировоградской области. В 1990 году он стал первым замруководителя Комитета государственной безопасности (КГБ) Украинской ССР, а затем возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ). С июня 1995-го по май 1996-го являлся премьер-министром Украины.

В 2018 году экс-президент Украины Пётр Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Он пробыл на этой должности до мая 2019-го.