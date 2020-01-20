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Покинутые дома сгруппированы вместе. Некоторые даже имеют общий вход. Именно поэтому мы приглашаем семьи, группы друзей, родственников, людей, которые знают друг друга, или инвесторов, чтобы объединить свои усилия. Мы призываем их купить больше, чем один дом, чтобы действительно оказать влияние на это место и вдохнуть сюда жизнь, — рассказал CNN заместитель мэра города Франческо Тарталья.

Итальянский город Бизача в регионе Кампания выставил на продажу 90 ветхих зданий. Цена вопроса — €1 с обязательством ремонта. Причём условий о его сроках и об объёмах инвестиций не ставится....