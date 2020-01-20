Представители националистических и ультраправых организаций Украины совершили 137 актов насилия в отношении политиков, активистов, журналистов и имущества в период с 14 октября 2018 года по 14 октября 2019 года.
Об этом сообщила организатор мониторинга «Конфронтации и насилие ультраправых» Оксана Дутчак.
Из них 48 — это конфронтация, 89 — это насилие со стороны ультраправых, направленное против людей или имущества, — цитирует Дутчак «Интерфакс-Украина».
По её словам, наибольшее количество актов насилия было совершено участниками организаций «Национальный корпус» и «С14».
Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране уровень антисемитизма является одним из самых низких в Европе.
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