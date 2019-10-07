https://static.news.ru/photo/cc2b4cce-e918-11e9-ab2e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Улица имени Владимира Путина появилась в центре югоосетинской столицы Цхинвале. До переименования это была Московская улица.

По словам мэра города Алана Кочиева, решение о переименовании было принято в знак благодарности «за всемерную и постоянную поддержку народа Южной Осетии», а также за принятое в августе 2008 года решение о признании независимости республики, передаёт « Интерфакс ».

В администрации президента Южной Осетии уточнили, что назвать улицу в честь Путина поручил глава республики Анатолий Бибилов в день рождения российского лидера.

На улице Путина располагается Югоосетинский госуниверситет, а также обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ранее, как писал News.ru, чеченское село Центарой было переименовано в Ахмат-Юрт. Это было сделано в память об Ахмате-Хаджи Кадырове, отце нынешнего руководителя Чечни.