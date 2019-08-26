https://static.news.ru/photo/56c9ba3c-c808-11e9-911d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров Фото: government.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал документ о переименовании чеченского села Центарой Курчалоевского района в Ахмат-Юрт. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что это большое событие, которое свидетельствует об уважительном отношении руководства страны к памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, отца нынешнего руководителя Чечни, для которого Центарой является родовым селом.

По словам Кадырова, ему «очень приятно», что премьер-министр «не оставил без должного внимания и реагирования» инициативу жителей села и депутатов парламента Чечни, которые поддержали решение о переименовании, передаёт ТАСС .

Село Центарой (Хоси-Юрт) расположено у реки Мичик, в 12 км от районного центра Курчалой. Там проживают около 9 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что до подписи Медведева решение было одобрено на сельском сходе местными жителями, а затем единогласно принято парламентом республики.