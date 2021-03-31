Полиция проверяет сообщения о «минировании» посольства РФ в Киеве

https://static.news.ru/photo/79357da2-9239-11eb-b451-96000091f725_660.jpg Фото: Пан Буддист/twitter.com

Правоохранители проверяют российское посольство в Киеве и ряд других объектов на предмет нахождения взрывных устройств. Поступила информация о том, что здание дипмиссии РФ «заминировано», сообщает агентство «Укринформ».

В материале уточняется, что злоумышленники сообщили о «минировании» Киевского апелляционного суда и жилого комплекса Time. Впрочем, в отделе коммуникации полиции Киева эту информацию подтвердили.

Действительно, есть сообщения о минировании этих объектов. Сейчас на местах работают следственно-оперативные группы управлений полиции, взрывотехники и кинологи со служебными собаками, — пояснили там.

Как сообщал NEWS.ru, экстренные службы 26 марта получили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных во всех школах и детских садах Московской области. Неизвестный отправил эту информацию на электронную почту подмосковного ГУ МЧС.