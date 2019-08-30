https://static.news.ru/photo/cb38ac00-cd50-11e9-85db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Новосад/Facebook

Пользователи Сети раскритиковали нового министра образования и науки Украины Анну Новосад за ошибки в тексте. Ехидные комментарии вызвал пост чиновницы в Facebook на украинском языке, в котором она выразила благодарность президенту и правительству за оказанное доверие и написала о предстоящих задачах.

Министр не смогла правильно расставить знаки препинания и перепутала склонения у некоторых существительных.

Это же просто испанский стыд. Когда министр образования пишет с такими ошибками, а стыдно мне, — прокомментировала Лiля Бойко.

Некоторые комментаторы предположили, что причиной невежества стал тот факт, что родной язык у министра — русский, а украинский она учит недавно.

Анну Новосад назначили министром образования и науки 29 августа 2019 года. На этом посту она сменила Лилию Гриневич.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич заявил, что не считает русский язык иностранным. По его мнению, парламентарии могут говорить на любом удобном для них языке. Он отметил, что законодатели могут выступать не только на украинском, если об этом заранее предупреждён секретариат, который должен подготовить перевод.