Украинский переговорщик потребовал у НАТО средства ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес западных стран из-за отсутствия реакции на планы России наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Глава государства добавил, что ни один западный лидер не высказался по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

Я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика, реакции на этот анонс, — заявил Зеленский. В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков...