Украинский переговорщик потребовал у НАТО средства ПВО
Член украинской делегации на переговорах с Россией Арахамия потребовал у НАТО средства ПВО
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:59, 07 марта 2022
Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Член украинской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что стране не нужны самолёты НАТО. По его мнению, Киеву для успешной борьбы нужны средства ПВО. Он добавил, что это решение является альтернативой отказу Альянса закрывать небо над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Нам не нужны самолёты НАТО, дайте нам ракеты ПВО, — рассказал Арахамия.
В качестве аргумента он добавил, что 70% американцев поддерживают идею закрытого неба над Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с критикой в адрес западных стран из-за отсутствия реакции на планы России наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Глава государства добавил, что ни один западный лидер не высказался по этому вопросу. В воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооружённые силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям ВПК.