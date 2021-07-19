Украинский генерал высмеял слова Зеленского о статье Путина

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве народов выглядела недостойно. Об этом заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, слова которого приводит РИА Новости.

Маломуж считает, что реакция Киева на статью Путина была смешной.

Путин показывает своё величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень, — подчеркнул он.

Генерал добавил, что власти Украины сделали значительно меньше для формирования государственности, чем российские официальные лица.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Она вышла на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду, как трагедию.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался на тему близости русских и украинцев, сравнив их с библейскими персонажами. Комментируя тезис о близости народов в статье российского лидера Владимира Путина, он заявил, что отношения между странами больше похожи на отношения старшего брата Каина и младшего Авеля. Как сказано в Библии, старший брат убил младшего.