Украинский депутат предложил отправить Зеленского в отставку

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Илья Кива предложил отправить в отставку президента страны Владимира Зеленского, видеообращение к главе государства Кива записал в своём Telegram-канале.

Сегодня президент Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, сложить с себя полномочия и уйти в отставку, — сказал Кива.

Накануне Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации в регионе призвал западные страны закрыть воздушное пространство и ввести «немедленные санкции» против России. Зеленский также потребовал предоставить оборонную и финансовую поддержку.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.