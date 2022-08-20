Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Мелитополю ВСУ попытались нанести ракетный удар по Мелитополю, сработало ПВО

Украинские войска в ночь на 20 августа попытались нанести ракетный удар по мелитополю. Прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в небе виден след от ракет противовоздушной обороны.

В свою очередь член главного совета администрации части Запорожской области, контролируемой ВС РФ, Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе были сбиты две ракеты, выпущенные ВСУ.

В результате работы российских комплексов воздушной противоракетной обороны в районе Мелитополя были сбиты две ракеты, выпущенные боевиками ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города, — написал Рогов.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли из американских гаубиц М777 село Водяное и город Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать. В результате атак разрушены два жилых дома, еще одно здание получило значительные повреждения, также пострадал частный гараж и тепличное хозяйство.