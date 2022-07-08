Бойцы ВСУ пнули свой флаг перед его установкой на Змеином

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны Украины опубликовало видео, в котором бойцы ВСУ высадились на остров Змеиный, нашли брошенный с вертолёта флаг, пнули его, а лишь затем установили. Отмечается, что это та самая группа, которая чуть позже попала под ракетный обстрел российских сил во время фотосессии с украинским флагом. Украинская сторона при этом не стала упоминать этот факт в своих сводках, указав лишь, что высадка на остров прошла успешно.

Военные Украины высадились на Змеином рано утром в четверг, чтобы установить на острове ранее сброшенный флаг. После установки бойцы стали фотографироваться с ним и снимать всё на видео. Через некоторое время по ним был нанесён ракетный удар. Российское военное ведомство отметило, что часть группы была уничтожена, а оставшиеся в живых солдаты сбежали на лодке.

Военный историк Евгений Норин ранее заявил NEWS.ru, что попытки Вооруженных сил Украины высадить полноценный десант на острове Змеиный — повод для радости. Он объяснил, что в таком случае бойцы ВСУ окажутся в уязвимом положении и начнут уничтожаться ВС РФ до тех пор, пока Киеву «не надоест эта игра». Таким образом он прокомментировал появление на «клочке земли» личного состава ВСУ с флагом Украины.

По словам эксперта, киевские власти «придают огромное значение» именно пиару, любой возможности показать «некую перемогу», поэтому может продолжить «класть людей и терять технику» ради демонстрации контроля над Змеиным.