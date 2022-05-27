Украинские военные объекты в Запорожской области передадут России В МВД Запорожской области заявили о передаче России украинских военных объектов

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Украинские военные базы и другие военные объекты в Запорожской области должны быть переданы Вооружённым силам России, заявил ТАСС заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. По его словам, переход инфраструктуры в российскую собственность позволит избежать вреда, который может быть нанесён жителям освобождённых территорий со стороны киевского режима.

Военные базы Украины, любые военные объекты Украины, расположенные на территории Запорожской области, <...> будут отданы российской армии и Росгвардии, потому что Украине они больше не нужны — здесь будет Россия, — подчеркнул Селиванов.

Соответствующее предложение было высказано ранее днём членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимиром Роговым. По его мнению, данный шаг станет залогом безопасности региона. Он также перечислил, какие базы сможет получить Россия: ими могут стать военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном Бердянске, и военно-воздушная база в Мелитополе.

Ранее Рогов заявил, что представители президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье «находятся на низком старте», обсуждают эвакуацию и вывозят из города самое ценное, что может свидетельствовать о его грядущей сдаче. По его словам, Киев отдаст Запорожье после того, как «Донбасс будет освобождён».