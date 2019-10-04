https://static.news.ru/photo/66df64bc-e770-11e9-b28d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/don.gunp

Полиция Донецкой области Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях региона, которые сейчас неподконтрольны Киеву. Уже подготовлены 800 сотрудников, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений правоохранителей.

Полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой области, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан, — сообщает областное управление полиции.

Ранее News.ru писал, что украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу Штайнмайера». Она представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины.

Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».