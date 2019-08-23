https://static.news.ru/photo/0de4e508-c65a-11e9-9176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский житель получил травмы из-за того, что хотел увидеть президента страны Владимира Зеленского во время его выступления.

Инцидент произошёл во время торжеств в честь Дня независимости Украины. Мужчина залез на рампу, чтобы лучше видеть украинского лидера.

Полицейские стали стаскивать его оттуда, в результате чего он упал и разбил голову. После этого его задержали.

Окровавленного мужчину уносит полиция, а президент вещает о несломимом духе украинского народа, — передаёт «Страна.ua» слова журналиста Игоря Реца.

Ранее News.ru писал о том, что День памяти защитников Украины будут отмечать жители страны 29 августа.