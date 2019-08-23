Украинский житель получил травмы из-за того, что хотел увидеть президента страны Владимира Зеленского во время его выступления.
Инцидент произошёл во время торжеств в честь Дня независимости Украины. Мужчина залез на рампу, чтобы лучше видеть украинского лидера.
Полицейские стали стаскивать его оттуда, в результате чего он упал и разбил голову. После этого его задержали.
Окровавленного мужчину уносит полиция, а президент вещает о несломимом духе украинского народа, — передаёт
«Страна.ua»слова журналиста Игоря Реца.
Ранее News.ru писал о том, что День памяти защитников Украины будут отмечать жители страны 29 августа.