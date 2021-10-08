Украинцы собрались захватить виллу Порошенко под Киевом

Протестующие штурмуют виллу бывшего президента Петра Порошенко в селе Козин под Киевом. Противники политика пытаются попасть внутрь имения, но полицейские сдерживают порывы толпы, сообщают украинские «Вести».
У виллы бывшего украинского лидера
Представители партии Порошенко призвали прибыть на место детского омбудсмена Дарью Герасименко. Так они хотят оградить несовершеннолетних от участия в провокациях.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о крахе социально-экономической сферы на Украине из-за президента страны Владимира Зеленского. По его словам, если при Порошенко страна была просто бедной, то при Зеленском она стала нищей.