Украинцы предложили Зеленскому переименовать Россию Петиция о переименовании РФ в «Московию» на сайте Зеленского набрала необходимые голоса

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / XinHua / Global Look Press

Петиция о переименовании России в «Московию», которая была опубликована на официальной странице президента Украины, набрала необходимое для ее официального рассмотрения количество голосов. По состоянию на 14 февраля петиция на сайте Владимира Зеленского собрала более 25 тысяч голосов. Согласно документу, название «Российская Федерация» предлагается изменить на «Московская Федерация».

Авторы петиции также предлагают изменить все производные на соответствующие вариации термина «Московия». Украинский лидер должен будет по правилам платформы дать официальный ответ на призыв граждан.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале ранее заявил, что западная элита занимается целенаправленным обнулением истории. Так он прокомментировал удаление руководством американской онлайн-платформы Change.org петиции от граждан Италии, которые выступили против искажения истории освобождения Освенцима после появившихся в СМИ заметках о том, что этот подвиг совершен украинскими военными, а не советскими. Он подчеркнул, что навязывание населению ложных представлений — в перспективе «куда более вредоносно, чем разрыв экономических связей».