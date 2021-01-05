Украинцы осудили Зеленского за критику протестующих в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/9c350a76-50e8-11eb-a6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал произошедший накануне захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия в США. Его осудило издание «Страна.ua».

Зеленский ранее назвал это событие в столице США «ужасным нападением». Кроме того, он не упомянул о четверых погибших протестующих.

Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная — он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США — «это другое», — пишет издание.

В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма.

Протестующие ворвались в здание конгресса, но их выбили оттуда силы правопорядка. В ходе беспорядков погибли четыре человека. При этом Трамп, поначалу звавший своих сторонников к Капитолию, заявил, что он за мирный протест.

Как писал NEWS.ru, 7 января конгресс окончательно утвердил итоги выборов в США.