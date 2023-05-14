Украина заявила о контрспецоперации в России: что это такое, надо ли верить Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил, что в России «начнется контр-СВО»

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось, а украинская армия якобы перехватывает инициативу в Артемовске (Бахмуте). По его словам, в России «начнется контр-СВО». Минобороны РФ уже не раз опровергало слухи о потере позиций в Артемовске, информацию о контрспецоперации пока не комментировало. Что имеет в виду Подоляк и стоит ли ему верить — в материале NEWS.ru.

Что сказал Подоляк

В интервью Bild Подоляк заявил, что Украина якобы перехватила инициативу в ходе специальной военной операции (СВО). Он назвал сражения в Бахмуте «прелюдией» к контрнаступлению. По словам Подоляка, украинское контрнаступление состоит из множества действий и целей и ВСУ уже осуществляют некоторые из них в Донецкой области. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

«Контрнаступление — это не разовое мероприятие, которое началось сегодня и закончится завтра. Это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже осуществляются. <...> Уже есть небольшие локальные подвижки в разных частях Донецкой области. <...> Украина перехватила инициативу. Это не означает, что Бахмут будет освобожден завтра. Но тяжелые бои будут продолжаться. <...> В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению», — сказал Подоляк.

Комментируя новость о падении воздушных судов в Брянской области 13 мая, политик отметил, что в России «может начаться контрспецоперация ВСУ, которая будет нарастать».

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

О каком инциденте упомянул Подоляк

Днем 13 мая в СМИ появилась информация о падении четырех воздушных судов в Брянской области — истребителей Су-34 и Су-35 и двух вертолетов Ми-8. Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил падение только одного вертолета, отметив, что в результате происшествия пострадала женщина.

В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в соцсетях, что истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8 были сбиты. По словам Рогова, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Клинцовском районе упали пять единиц военной техники. По его словам, российскую технику в Брянской области сбила российская ПВО.

Министерство обороны РФ не комментировало публикации по поводу места падения летательных аппаратов, их моделей, причин, количестве рухнувших машин, жертв, а также не подтверждало и не опровергало сам факт ЧП. «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщал, что воздушные суда могли входить в одну авиагруппу.

Фото: Телеграм-канал Подслушано Клинцы/ТАСС Авиакатастрофа с Ми-8

Как слова Подоляка о контрспецоперации оценили в России

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что слова Подоляка о предполагаемом начале контрспецоперация ВСУ в России нацелены на дальнейшее выбивание Киевом денег у Запада. Он отметил, что украинские политики неоднократно делали подобные заявления, но ни одно из них не получило подтверждения.

«Для американцев затягивание конфликта на Украине — это хорошо, для Украины это хорошо для продолжения выбивания средств. Подоляк же не скажет: мы будем затягивать конфликт, чтобы получать деньги. Он начинает говорить о каком-то контрнаступлении», — пояснил сенатор.

Цеков добавил, что российские военные оценивают ситуацию в зоне СВО по собственным данным. При этом сенатор напомнил о высказываниях главы украинской разведки Кирилла Буданова и замглавы МИД страны Андрея Мельника о «скором возвращении» Крыма под контроль Киева, которые так и остались словами.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Чем еще Подоляк грозил России

В начале марта Подоляк предрек наступление «горячего сезона» в Крыму. Он также пообещал научить относиться к Украине с «уважением и страхом».

«[Сезон в Крыму будет] горячим. Очень и очень жарким... Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом», — сказал Подоляк.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины объявил о «сезоне свободы», который должен будет привлечь внимание стран с «нестабильными» политическими режимами.

В конце апреля Подоляк заявил, что Украина имеет право на уничтожение всего, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.