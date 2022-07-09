Украина восстановила судоходство по каналу Дунай - Черное море АМПУ сообщила о восстановлении суоходства по каналу Дунай - Чёрное море

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Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила о восстановлении судоходства по каналу Дунай — Чёрное море. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. В числе прочих факторов, способствовавших восстановлению, в АМПУ назвали восстановление контроля над островом Змеиный.

Учитывая освобождение острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устье Быстрое судового хода реки Дунай — Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию, — говорится в сообщении.

Глубоководный судоходный канал Дунай — Чёрное море расположен на территории Одесской области, проходит по территории Дунайского биосферного заповедника.

30 июня в российском Минобороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве «шага доброй воли». Данный шаг призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины.