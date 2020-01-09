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Украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном обсудил крушение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) недалеко от аэропорта Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки семьям 10 погибших шведских граждан. В сообщении администрации украинского лидера указано, что президент «пригласил Швецию присоединиться к расследованию». Он также заверил своего коллегу...