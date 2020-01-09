Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко указал израильскому МИДу на то, что посол этой страны в Киеве Джоэль Лион проводит контрпродуктивную публичную дискуссию по внутренним вопросам украинской политики.
Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов, — цитирует Надоленко пресс-служба украинского посольства в Израиле в Facebook.
Как писал NEWS.ru, 2 января послы Польши и Израиля в Киеве Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выступили с совместным заявлением в связи с чествованием на Украине 1 января деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Дипломаты сообщили, что ждут от местных властей в столице страны и во Львовской области присоединения к «поиску правды» в данном вопросе. Кроме того, дипломаты возмутились установкой баннера на здании администрации Киева с изображением Степана Бандеры.
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