https://static.news.ru/photo/9e2c3e9e-cb2e-11e9-b0bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

На Украине потребовали сменить название летательного аппарата «Руслан» от российского конструкторского бюро «Ильюшин». С такой инициативой выступили в украинском авиаконцерне «Антонов».

В истории современного авиастроения появится самолёт. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки «Ан», — говорится на официальном сайте украинского концерна.

В концерне пояснили, что установка российского оборудования приведёт к изменению ключевых характеристик лайнера. Вследствие этого «Антонов» не хочет брать ответственность за его безопасность.

«Руслан» (Ан-124) — самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолёт. Он был создан в 1982 году советскими специалистами ОКБ имени О. К. Антонова. Двигатели производились предприятиями, расположенными в Украинской ССР.

Как писал News.ru, в январе обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал намерение Киева восстановить строительство самолетов Ан-124 «Руслан». По его мнению, данный проект Украине не удалось развить даже в сотрудничестве с Россией в более «сытые» годы.