Украина потребовала у России компенсацию за инцидент в Керченском проливе

https://static.news.ru/photo/9f036250-9c27-11ea-9bcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: AvakovArsen/twitter.com/Global Look Press

Украина подала иск в международный арбитраж, потребовав от России выплатить компенсацию за задержание украинских моряков в Керченском проливе в 2018 году.

Сегодня Украина подала свой меморандум по делу Украины против России о задержании военных кораблей и их экипажей в ноябре 2018 года, — цитирует ТАСС сообщение украинского МИД.

Как писал NEWS.ru, российские спецслужбы в конце 2018 года задержали украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые приблизились к берегам Крыма. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины — по факту ведения агрессивной войны.

В сентябре 2019-го задержанных моряков отпустили на Украину.