Украина потребовала у России компенсацию за инцидент в Керченском проливе

Украина подала иск в международный арбитраж, потребовав от России выплатить компенсацию за задержание украинских моряков в Керченском проливе в 2018 году.
Сегодня Украина подала свой меморандум по делу Украины против России о задержании военных кораблей и их экипажей в ноябре 2018 года, — цитирует ТАСС сообщение украинского МИД.
Как писал NEWS.ru, российские спецслужбы в конце 2018 года задержали украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые приблизились к берегам Крыма. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины — по факту ведения агрессивной войны.
В сентябре 2019-го задержанных моряков отпустили на Украину.
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