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Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский зря рассчитывает на американские инвестиции в экономику страны. По словам сенатора, это его сладкая сказка, а реальную помощь Киев может получить лишь с востока.

Джабаров в беседе с RT объяснил, что США не станут вкладывать деньги «в страну с нестабильным режимом». А Украина — именно такое государство. Так что, думаю, что это некая сладкая...