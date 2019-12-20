Украина гарантированно получит от России $3 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда за транзит газа. Решение было вынесено в феврале прошлого года, изначально Россия должна была выплатить $2,56 млрд, но набежали проценты.
Своё согласие выплатить деньги российская сторона озвучила на трёхсторонних переговорах, чем обрадовала украинских представителей,
Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях, — подтвердил информацию помощник президента Украины Андрей Ермак.
Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация «Нафтогаз» готова подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного взыскания с «Газпрома» компенсации в размере около $3 млрд, присуждённой Стокгольмским арбитражем. Об этом сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.
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