Украина и США обсудили противодействие «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/836898e4-f7a3-11ea-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Вопросы противодействия завершению строительства «Северного потока — 2» обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и американский сенатор Джони Эрнст. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с членом сенатского украинского кокуса конгресса США сенатором Джони Эрнстом. Дмитрий Кулеба и Джони Эрнст обсудили противодействие завершению строительства «Северного потока — 2», — сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе беседы Кулеба заявил, в частности, что трубопровод «непременно ухудшит ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям» и просто подорвёт энергетическую безопасность Украины и Европы.

«Реализация этого проекта предоставит РФ возможность использовать энергетику как дополнительный инструмент гибридной войны против Запада», — подчеркнул глава украинского МИД.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии.

Против реализации проекта активно выступают Украина, США и ряд европейских стран.

Ранее Кулеба заявил, что Киев прекратит бороться со строительством газопровода «Северный поток — 2» только тогда, когда по нему пойдёт газ.