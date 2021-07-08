Украина и НАТО учились уничтожать Донбасс на Sea Breeze

На учениях НАТО и партнёров Альянса Sea Breeze 2021 под Одессой командование ВСУ отработало уничтожение «квазиреспублики», схожей с Донбассом. Суть была в подавлении выступлений, которые прошли в ДНР и ЛНР в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

По легенде учений, незаконные вооружённые формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики, — говорится в посте.

Всего Украина использовала пять групп — четыре тактические и одну огневого поражения. Военные должны были сначала высадиться с десантного корабля при поддержке спецназа. Затем они деблокировали порт и объекты инфраструктуры условного врага. И должны были удержать захваченных заложников до прибытия нацгвардии.

Также в ход пошла морская пехота и пограничные отряды военных Украины. К ним присоединились военные из Грузии и Молдавии. Эта многочисленная тактическая группа должна была высадиться с вертолётов, захватить аэродром и организовать там круговую оборону.

Отработали союзники НАТО и ситуацию деблокирования засады. Отдельным элементом манёвров стала отработка взаимодействия украинской и американской роты морских пехотинцев в ходе учебных рейдов.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко ответил на вопрос, стоит ли опасаться открытой войны между Россией, Украиной и НАТО. По его словам, проводимые сейчас учения являются элементом боевой подготовки НАТО, а также попыткой устрашения России с военно-политической точки зрения.